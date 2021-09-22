Ковач: сейчас только Черчесов может спасти «Спартак»

Бывший защитник московского «Спартака» Радослав Ковач поделился мнением о работе главного тренера команды Руя Витории.

«Осталось два тура до перерыва на матчи национальных команд, поэтому можно дать Витории время. Но, конечно, девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги — это очень плохо для «Спартака», — цитирует Ковача Sport24.

Он считает, что только бывший тренер сборной России Станислав Черчесов может спасти московский клуб.

«Черчесов — хороший тренер, который провёл прекрасную работу с национальной командой России. Он досконально изучает характеры футболистов, может правильно управлять ситуацией и брать огонь на себя. К тому же он набрался международного опыта. Искренний человек с правильным темпераментом, который всегда говорит то, что думает. На сегодня это идеальный вариант для «Спартака», — сказал он.

После восьми туров Российской премьер-лиги москвичи набрали десять очков и расположились на девятом месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Спартак» в матче восьмого тура РПЛ благодаря голу Антона Заболотного.