Ковач: сейчас только Черчесов может спасти «Спартак»

Короткая ссылка
Бывший защитник московского «Спартака» Радослав Ковач поделился мнением о работе главного тренера команды Руя Витории.
Ковач: сейчас только Черчесов может спасти «Спартак»
  • РИА Новости

«Осталось два тура до перерыва на матчи национальных команд, поэтому можно дать Витории время. Но, конечно, девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги — это очень плохо для «Спартака», — цитирует Ковача Sport24.

Он считает, что только бывший тренер сборной России Станислав Черчесов может спасти московский клуб.

«Черчесов — хороший тренер, который провёл прекрасную работу с национальной командой России. Он досконально изучает характеры футболистов, может правильно управлять ситуацией и брать огонь на себя. К тому же он набрался международного опыта. Искренний человек с правильным темпераментом, который всегда говорит то, что думает. На сегодня это идеальный вариант для «Спартака», — сказал он.

После восьми туров Российской премьер-лиги москвичи набрали десять очков и расположились на девятом месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Спартак» в матче восьмого тура РПЛ благодаря голу Антона Заболотного.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить