Российского футболиста австрийского клуба дисквалифицировали на 48 матчей

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Российский футболист австрийского клуба «Виктория Брегенц» Рашид Арсанукаев дисквалифицирован за удар соперника головой.
Российского футболиста австрийского клуба дисквалифицировали на 48 матчей
  • РИА Новости

Как сообщает Kronen Zeitung, россиянин дисквалифицирован на 48 игр и не сможет играть в футбол до 2023 года.

Инцидент произошёл 11 сентября во время встречи девятой лиги чемпионата Австрии между командами «Гёфис/Заттайнс» и «Виктория Брегенц».

Футболист был удалён с поля за удар соперника головой.

Пострадавший игрок перенёс операцию. Его восстановление займёт несколько недель.

Ранее сообщалось, что главный тренер владикавказской «Алании» Спартак Гогниев дисквалифицирован на пять матчей Футбольной национальной лиги за нецензурную брань.

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