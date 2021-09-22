Заболотный включил свой гол в список самых красивых в истории футбола

Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный ответил на вопрос о том, какой по его мнению самый красивый гол в истории футбола.

«Гол Зинедина Зидана с лёту в финале Лиги чемпионов, гол Франции Роберто Карлоса со штрафного и гол Испании Робина ван Перси головой. Мой гол «Локомотиву» запоминающийся... Левой «Динамо» хороший забивал. Можно в ряд поставить (смеётся)», — ответил нападающий в интервью YouTube-каналу московского клуба.

В нынешнем сезоне Заболотный провёл за ЦСКА семь матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и забил два мяча.



Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Спартак» во встрече восьмого тура РПЛ благодаря голу Заболотного.