Заболотный включил свой гол в список самых красивых в истории футбола
- РИА Новости
«Гол Зинедина Зидана с лёту в финале Лиги чемпионов, гол Франции Роберто Карлоса со штрафного и гол Испании Робина ван Перси головой. Мой гол «Локомотиву» запоминающийся... Левой «Динамо» хороший забивал. Можно в ряд поставить (смеётся)», — ответил нападающий в интервью YouTube-каналу московского клуба.
В нынешнем сезоне Заболотный провёл за ЦСКА семь матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и забил два мяча.
Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Спартак» во встрече восьмого тура РПЛ благодаря голу Заболотного.