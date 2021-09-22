Фолиньо на русском прокомментировал новый контракт Капризова с «Миннесотой»

Американский форвард «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо прокомментировал новость о том, что клуб подписал контракт с российским нападающим Кириллом Капризовым.

Фолиньо оставил комментарий на русском языке под публикацией Капризова в Instagram: «Доллар доллар купюра Кирилл!»

Отметим, что прозвище Dollar Bill Kirill закрепилось за Капризовым до начала переговоров о контракте.

В прошедшем сезоне Капризов сыграл в 55 встречах, в которых набрал 51 (27 + 24) очко. В плей-офф нападающий провёл семь игр и набрал три (2 + 1) очка.

По итогам сезона россиянин получил приз, вручаемый лучшему новичку сезона, — «Колдер Трофи».

Ранее сообщалось, что Капризов подписал контракт с «Миннесотой» на пять лет на общую сумму $45 млн.