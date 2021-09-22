«Миннесота» представила матрёшку с Капризовым

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«Миннесота Уайлд» представил видео по поводу подписания нового контракта с российским нападающим Кириллом Капризовым.
«Миннесота» представила матрёшку с Капризовым
  • Reuters

Пресс-служба клуба опубликовала на официальной странице в Twitter видео, на котором показана матрёшка с изображением Капризова.

В прошедшем сезоне нападающий сыграл в 55 встречах, в которых набрал 51 (27 + 24) очко. В плей-офф россиянин провёл семь игр и набрал три (2 + 1) очка.

По итогам сезона он получил приз, вручаемый лучшему новичку сезона, — «Колдер Трофи».

Ранее сообщалось, что Капризов подписал контракт с «Миннесотой» на пять лет и на общую сумму $45 млн.

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