Кабинки игроков СКА на новой арене будут напоминать капсулы космического корабля
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«Дизайнеры интерьера арены вдохновлялись тематикой космоса и лучшими примерами ретрофутуризма. Наша локация между проспектами Космонавтов и Юрия Гагарина уже изначально наталкивает на это. Плюс главный трофей Континентальной хоккейной лиги — Кубок Гагарина», — цитирует Калабина «Чемпионат».
Гендиректор отметил, что эргономика домашней и гостевой раздевалки арены продумывалась до мелочей.
«Кабинки игроков СКА на новой арене будут напоминать капсулы космического корабля. Мы постарались в дизайне внутренних пространств соблюсти космическую тему, сделать отсылку к эпохе начала космической эры», — сказал он.
Напомним, что на «СКА Арене» пройдут матчи чемпионата мира по хоккею 2023 года.
Ранее сообщалось, что сумма строительства «СКА Арены» составит 38 млрд рублей.