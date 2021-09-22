Генеральный директор «СКА Арены» Евгений Калабин рассказал о подробностях строительства стадиона.

«Дизайнеры интерьера арены вдохновлялись тематикой космоса и лучшими примерами ретрофутуризма. Наша локация между проспектами Космонавтов и Юрия Гагарина уже изначально наталкивает на это. Плюс главный трофей Континентальной хоккейной лиги — Кубок Гагарина», — цитирует Калабина «Чемпионат».

Гендиректор отметил, что эргономика домашней и гостевой раздевалки арены продумывалась до мелочей.

«Кабинки игроков СКА на новой арене будут напоминать капсулы космического корабля. Мы постарались в дизайне внутренних пространств соблюсти космическую тему, сделать отсылку к эпохе начала космической эры», — сказал он.

Напомним, что на «СКА Арене» пройдут матчи чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Ранее сообщалось, что сумма строительства «СКА Арены» составит 38 млрд рублей.