Кабинки игроков СКА на новой арене будут напоминать капсулы космического корабля

Короткая ссылка
Генеральный директор «СКА Арены» Евгений Калабин рассказал о подробностях строительства стадиона.
Кабинки игроков СКА на новой арене будут напоминать капсулы космического корабля
  • ©Coop Himmelblau

«Дизайнеры интерьера арены вдохновлялись тематикой космоса и лучшими примерами ретрофутуризма. Наша локация между проспектами Космонавтов и Юрия Гагарина уже изначально наталкивает на это. Плюс главный трофей Континентальной хоккейной лиги — Кубок Гагарина», — цитирует Калабина «Чемпионат».

Гендиректор отметил, что эргономика домашней и гостевой раздевалки арены продумывалась до мелочей.

«Кабинки игроков СКА на новой арене будут напоминать капсулы космического корабля. Мы постарались в дизайне внутренних пространств соблюсти космическую тему, сделать отсылку к эпохе начала космической эры», — сказал он.

Напомним, что на «СКА Арене» пройдут матчи чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Ранее сообщалось, что сумма строительства «СКА Арены» составит 38 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить