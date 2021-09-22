В США перепутали команду, за которую Капризов играл перед переездом в НХЛ

Американское издание Sportsnet, комментируя новость о том, что российский нападающий Кирилл Капризов подписал новый контракт с «Миннесота Уайлд», перепутало название клуба, в котором он выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Дополнительного драматизма переговорам Кирилла и «Уайлд» придавал тот факт, что у него была возможность вернуться в КХЛ, где он в течение трёх сезонов играл в составе московского СКА», — написано на сайте Sportsnet.

Напомним, что с 2017 по 2020 год Капризов играл в московском ЦСКА.

В прошедшем сезоне нападающий сыграл в 55 встречах, в которых набрал 51 (27 + 24) очко. В плей-офф россиянин провёл семь игр и набрал три (2 + 1) очка.

По итогам сезона он получил приз, вручаемый лучшему новичку сезона, — «Колдер Трофи».

Ранее сообщалось, что Капризов подписал контракт с «Миннесотой» на пять лет и на общую сумму $45 млн.