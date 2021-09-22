Головин попал в заявку «Монако» на матч Лиги 1 с «Сент-Этьеном»
- Reuters
Заявка опубликована на официальной странице монегасского клуба в Twitter.
𝗟𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗾𝘂𝗲́.— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 21, 2021
🆚 @ASSEofficiel
⌁ #ASMASSEpic.twitter.com/mKQBmFoTDd
В число 20 футболистов, которые смогут выйти в матче седьмого тура Лиги 1, включён российский полузащитник Александр Головин.
Встреча «Монако» с «Сент-Этьеном» состоится 22 сентября. Начало игры — в 21:00 мск.
Ранее Головин рассказал о том, как в последнее время изменилась его роль в команде.