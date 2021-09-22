Головин попал в заявку «Монако» на матч Лиги 1 с «Сент-Этьеном»

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«Монако» объявил заявку на матч седьмого тура французской Лиги 1 против «Сент-Этьена».
Головин попал в заявку «Монако» на матч Лиги 1 с «Сент-Этьеном»
  • Reuters

Заявка опубликована на официальной странице монегасского клуба в Twitter.

В число 20 футболистов, которые смогут выйти в матче седьмого тура Лиги 1, включён российский полузащитник Александр Головин.

Встреча «Монако» с «Сент-Этьеном» состоится 22 сентября. Начало игры — в 21:00 мск.

Ранее Головин рассказал о том, как в последнее время изменилась его роль в команде.

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