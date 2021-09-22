Головин рассказал, как изменилась его игра за последний год

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о том, как в последнее время изменилась его роль в команде.
Головин рассказал, как изменилась его игра за последний год
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
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«Я доволен тем, что удалось достичь отметки в 100 матчей за «Монако». Раньше, в последнем сезоне за ЦСКА и в первом в составе здесь, я думал, что мне следует больше играть в центре поля, создавать, действовать на позиции плеймейкера. Возможно, что я оставлял слишком много сил от того, что постоянно бегал, выступая в этой роли. Чувствую, что с прошлого сезона моя игра изменилась. На сегодняшний день я действую на острие, чаще оказываюсь в непосредственной близости от штрафной площадки соперника, чтобы больше отмечаться результативными действиями, потому что должен забивать больше мячей и чаще снабжать своих партнеров результативными передачами. Быть лидером, примером для подражания — вот к чему я стремлюсь», — приводит слова россиянина пресс-служба «Монако».

В шестом туре Лиги 1 монегаски сыграли вничью с «Ниццей» — 2:2. Один из забитых мячей на счету Головина, который проводил свой 100-й матч за клуб.

Ранее Головин заявил о желании встать в один ряд с великими футболистами сборной России.

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