Головин: хочу встать в один ряд с великими футболистами сборной России

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, как относится к статусу звезды на родине, а также назвал игрока, которым вдохновлялся в молодости.

«Нельзя сказать, что я чувствую давление со стороны соотечественников, однако в России ожидания высоки. Я воспринимаю это как поддержку, потому что знаю, что за матчами с моим участием в России многие следят, смотрят выступления «Монако» по телевизору. Я надеюсь стать значимым футболистом для своей страны с исторической точки зрения, встать в один ряд с великими игроками, оставившими после себя след своей игрой. Когда я был молод, мне очень нравился Андрей Аршавин. Надо сказать, что у него был агрессивный стиль игры, он всегда старался бить по воротам и быть в нужном месте в нужное время. Я во многом вдохновлялся его игрой», — приводит слова Головина пресс-служба «Монако».

В нынешнем сезоне на счету россиянина четыре матча в Лиге 1, в которых он отметился одним забитым мячом.

Ранее Карпин не согласился с утверждением, что Головин ярче играет за «Монако», чем за сборную России.