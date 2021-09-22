Арбитр Федотов: если судьи решили «долбить» Слуцкого, при чём тут команда и игроки

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с удалением главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:3).

«Главный вопрос к департаменту судейства: куда они смотрели и о чём думали, назначая на игру Иванова? Неужели забыли про его отношения со Слуцким, забыли об удалении тренера «Рубина» в прошлом сезоне?» — цитирует Федотова «Чемпионат».

Он также отметил, что Слуцкий был «заряжен» ещё до начала игры — он ненавидит Иванова. По мнению Федотова, судья сам давал повод, своими действиями провоцируя тренера.

«Если на следующий матч «Рубина» назначат Мешкова, который не пожал руку Слуцкому в прошлом сезоне, — значит, идёт волна против тренера. Только я не понимаю: если судьи решили долбить Слуцкого, при чём тут команда, игроки, которым надо зарабатывать деньги? Выходите, удаляйте Слуцкого и нормально работайте», — добавил Федотов.

Во втором тайме встречи арбитр Сергей Иванов показал Слуцкому две желтые карточки, после чего удалил тренера со скамейки.

Ранее Слуцкий поставил под сомнение квалификацию судьи Сергея Иванова.