«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» вышли в четвёртый раунд Кубка английской лиги

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Состоялись матчи третьего раунда Кубка английской лиги по футболу.
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» вышли в четвёртый раунд Кубка английской лиги
  • Reuters

«Манчестер Сити» на своём поле принимал представителя третьего английского дивизиона «Уикомб» и одержал победу со счётом 6:1. Забивали Кевин де Брёйне, Рияд Марез (дважды), Фил Фоден, Ферран Торрес и Райан Палмер.

«Ливерпуль», в свою очередь, на выезде победил «Норвич» — 3:0. Отличились Такуми Минамино (дубль) и Дивок Ориги.

Пары следующего раунда соревнований будут сформированы позднее.

Ранее бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер назвал фаворита АПЛ сезона-2021/22.

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