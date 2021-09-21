«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» вышли в четвёртый раунд Кубка английской лиги

Состоялись матчи третьего раунда Кубка английской лиги по футболу.

«Манчестер Сити» на своём поле принимал представителя третьего английского дивизиона «Уикомб» и одержал победу со счётом 6:1. Забивали Кевин де Брёйне, Рияд Марез (дважды), Фил Фоден, Ферран Торрес и Райан Палмер.

«Ливерпуль», в свою очередь, на выезде победил «Норвич» — 3:0. Отличились Такуми Минамино (дубль) и Дивок Ориги.

Пары следующего раунда соревнований будут сформированы позднее.

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