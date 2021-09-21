Ширер назвал фаворита АПЛ сезона-2021/22

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Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер рассказал, кто является фаворитом на победу в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Ширер назвал фаворита АПЛ сезона-2021/22
  • © imago sportfotodienst
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«Гонка за титул в премьер-лиге только стартовала, но «Челси» уже сейчас выглядит так, что его сложно будет остановить», — цитирует Ширера BBC.

Он отметил, что команда Томаса Тухеля смотрится впечатляюще в этом сезоне. Ширер также дал прогноз на ближайший матч с «Манчестер Сити».

«Челси» с Тухелем три раза победил «Сити» в прошлом сезоне, включая финал Лиги чемпионов», — заключил Ширер.

Ранее футболист «Челси» Алонсо заявил, что больше не будет преклонять колено в поддержку BLM.

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