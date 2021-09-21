Футболист «Челси» Алонсо заявил, что больше не будет преклонять колено в поддержку BLM

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Защитник лондонского «Челси» Марко Алонсо рассказал о решении не вставать на колено в поддержку борьбы с расизмом.
Футболист «Челси» Алонсо заявил, что больше не будет преклонять колено в поддержку BLM
  • Reuters

«Связан ли мой выбор не преклонять колено с политикой? Не знаю, просто я так решил. Это мой способ заявить о своей позиции. Возможно, этот жест теряет свою силу, поэтому я предпочитаю говорить о проблеме по-другому. Я полностью поддерживаю борьбу с расизмом», — цитирует Алонсо Sky Sports.

Он отметил, что будет указывать пальцем на знак борьбы с расизмом.

Напомним, что спортсмены встают на одно колено в поддержку Black Lives Matter.

Ранее «Челси» разгромил «Тоттенхэм» в матче пятого тура АПЛ.

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