Чернышов считает, что Витория доработает сезон в «Спартаке»

Короткая ссылка
Бывший тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов оценил вероятность увольнения нынешнего наставника команды Руя Витории с поста главного тренера красно-белых.
Чернышов считает, что Витория доработает сезон в «Спартаке»

«Я оцениваю работу Витории положительно. Слухи о его отставке распространяют, мягко говоря, не очень адекватные и нехорошие люди. Кто виноват в провале «Спартака» на старте сезона? Скажем, я матч с ЦСКА не смотрел, по качеству игры сказать не могу. Я знаю Виторию лично, потому не вижу никаких проблем в его деятельности. Продолжит ли он работу на своём посту? Да, конечно. Думаю, он будет тренировать команду до конца сезона. На какие места в этом году может претендовать «Спартак»? В принципе, на выход в Лигу чемпионов как минимум», — приводит слова Чернышова «ВсеПроСпорт».

Руй Витория возглавил московский клуб в летнее межсезонье. В 11 матчах под руководством 51-летнего португальца «Спартак» одержал только три победы при одной ничьей и семи поражениях.

Ранее Генич выразил мнение, что Витория в ближайшее время может быть отправлен в отставку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить