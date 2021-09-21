Чернышов считает, что Витория доработает сезон в «Спартаке»

Бывший тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов оценил вероятность увольнения нынешнего наставника команды Руя Витории с поста главного тренера красно-белых.

«Я оцениваю работу Витории положительно. Слухи о его отставке распространяют, мягко говоря, не очень адекватные и нехорошие люди. Кто виноват в провале «Спартака» на старте сезона? Скажем, я матч с ЦСКА не смотрел, по качеству игры сказать не могу. Я знаю Виторию лично, потому не вижу никаких проблем в его деятельности. Продолжит ли он работу на своём посту? Да, конечно. Думаю, он будет тренировать команду до конца сезона. На какие места в этом году может претендовать «Спартак»? В принципе, на выход в Лигу чемпионов как минимум», — приводит слова Чернышова «ВсеПроСпорт».

Руй Витория возглавил московский клуб в летнее межсезонье. В 11 матчах под руководством 51-летнего португальца «Спартак» одержал только три победы при одной ничьей и семи поражениях.

Ранее Генич выразил мнение, что Витория в ближайшее время может быть отправлен в отставку.