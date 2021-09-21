Генич считает, что Витория в ближайшее время может быть отправлен в отставку

Футбольный комментатор Константин Генич считает, что главный тренер московского «Спартака» Руй Витория в ближайшее время может быть отправлен в отставку.

«Мне кажется, идеологически решение об отставке Руя Витории в «Спартаке» уже созрело. Вчера об этом не заявили, чтобы не рубить сгоряча и переспать с этой мыслью. Но у меня есть ощущение, что тренер уже приговорён и ожидает звонка от своего агента или от генерального директора московского клуба», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

По мнению комментатора, увольнение Витории — вопрос времени.

«Впереди матч с «Уфой», с которой «Спартаку» исторически непросто. Я не очень понимаю, зачем тянуть до этой встречи. Думаю, сегодня-завтра по тренеру будет объявление. Полагаю, что внутри клуба это решение уже созрело и поддержки Витории никакой нет», — сказал Генич.

Витория был назначен главным тренером «Спартака» в мае 2021 года. Контракт с тренером рассчитан до лета 2023 года.

После восьми туров Российской премьер-лиги московская команда набрала десять очков и расположилась на девятом месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Витория покинет «Спартак» после поражения от московского ЦСКА в матче восьмого тура РПЛ.