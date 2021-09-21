«Хетафе» проиграл «Атлетико» в матче Примеры

В рамках шестого тура испанской Примеры «Хетафе» на своём поле уступил мадридскому «Атлетико».

Встреча, проходившая на стадионе «Колизеум Альфонсо Перес» в Хетафе, завершилась со счётом 2:1 в пользу мадридцев.

У хозяев отличился Стефан Митрович, у гостей дубль на счету Луиса Суареса.

С 74-й минуты «Хетафе» играл в меньшинстве из-за удаления Карлеса Аленьи.

«Атлетико» имеет 14 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Примеры. «Хетафе» проиграл в шестой раз подряд и идёт последним.

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