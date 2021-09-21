В «Рубине» отреагировали на заявление бывшего судьи Вилкова в адрес Слуцкого

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Пресс-служба казанского «Рубина» отреагировала на слова бывшего арбитра Михаила Вилкова о главном тренере казанцев Леониде Слуцком.
В «Рубине» отреагировали на заявление бывшего судьи Вилкова в адрес Слуцкого
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В сообщении, опубликованном в Twitter, казанцы напомнили о пожизненной дисквалификации самого Вилкова.

Во втором тайме матча «Рубин» — «Зенит» главный судья Сергей Иванов удалил Слуцкого. Наставник получил вторую жёлтую карточку за слишком эмоциональное поведение на бровке. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу питерцев.

Ранее судья Вилков поддержал коллегу, удалившего Слуцкого.

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