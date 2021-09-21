В «Рубине» отреагировали на заявление бывшего судьи Вилкова в адрес Слуцкого
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В сообщении, опубликованном в Twitter, казанцы напомнили о пожизненной дисквалификации самого Вилкова.
«Профпригодный арбитр Иванов поступил в соответствии с правилами игры! Он выгнал раздувающего щёки по адресу!»— «Рубин» Казань (@fcrk) September 21, 2021
©️Отстранённый от судейства без права восстановления Михаил Вилков
P.S. Если раздувать щёки, то только так 👇🏻 pic.twitter.com/03bvSvpNte
Во втором тайме матча «Рубин» — «Зенит» главный судья Сергей Иванов удалил Слуцкого. Наставник получил вторую жёлтую карточку за слишком эмоциональное поведение на бровке. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу питерцев.
Ранее судья Вилков поддержал коллегу, удалившего Слуцкого.