В «Рубине» отреагировали на заявление бывшего судьи Вилкова в адрес Слуцкого

Пресс-служба казанского «Рубина» отреагировала на слова бывшего арбитра Михаила Вилкова о главном тренере казанцев Леониде Слуцком.

В сообщении, опубликованном в Twitter, казанцы напомнили о пожизненной дисквалификации самого Вилкова.

«Профпригодный арбитр Иванов поступил в соответствии с правилами игры! Он выгнал раздувающего щёки по адресу!»



©️Отстранённый от судейства без права восстановления Михаил Вилков



P.S. Если раздувать щёки, то только так 👇🏻 pic.twitter.com/03bvSvpNte — «Рубин» Казань (@fcrk) September 21, 2021

Во втором тайме матча «Рубин» — «Зенит» главный судья Сергей Иванов удалил Слуцкого. Наставник получил вторую жёлтую карточку за слишком эмоциональное поведение на бровке. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу питерцев.

Ранее судья Вилков поддержал коллегу, удалившего Слуцкого.