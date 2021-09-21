Судья Вилков поддержал коллегу, удалившего Слуцкого

Короткая ссылка
Российский арбитр Михаил Вилков раскритиковал поведение главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:3).
Судья Вилков поддержал коллегу, удалившего Слуцкого
  • РИА Новости

«Попытка тренера с европейским прошлым переложить свою бездарную игру на арбитров выглядит смешно! В первом тайме создавалось ощущение, что играет команда Английской премьер-лиги с командой ФНЛ-2. Высокообразованный специалист не должен позволять вести себя подобным образом! Своим поведением Леонид Викторович спровоцировал заполненные трибуны «Центрального» скандировать нецензурные слова в адрес бригады арбитров! На стадионе присутствовали дети! А поведение главного тренера команды из Казани является, мягко говоря, неподобающим! Профпригодный арбитр Иванов поступил в соответствии с правилами игры! Он выгнал раздувающего щёки по адресу! Думаю, что Ашот Рафаилович в данной ситуации встанет на защиту арбитров, которые не допускали грубых ошибок. А тренера «Рубина» я предлагаю отправить поработать на три-четыре тура с командой ЮФЛ из Казани. Главную команду «Рубина» может возглавить тренер из ЮФЛ. Вдруг у него лучше получится», — приводит слова Вилкова «Спорт-Экспресс».

Иванов удалил Слуцкого за систематические выходы за пределы тренерской зоны. После матча тренер назвал судью Иванова «профнепригодным».

Ранее арбитр Иванов объяснил, почему удалил Слуцкого в матче с «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить