Де ла Хойя заявил о намерении предложить $100 млн Мейвезеру за реванш

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер Оскар де ла Хойя заявил, что готов возобновить карьеру ради реванша с Флойдом Мейвезером.

«Знаете, кого я вызову на следующий бой? Флойда Мейвезера. Я предложу ему $100 млн», — приводит слова де ла Хойи TMZ Sports.

В 2007 году де ла Хойя проиграл Мейвезеру по очкам раздельным решением судей (112:116, 113:115, 115:113). Всего 48-летний американец провёл 45 боев на профессиональном ринге: победил 39 раз (30 нокаутом) при шести поражениях. У 47-летнего Мейвезера 50 побед в 50 поединках (27 нокаутов).

Ранее Белфорт заявил о намерении нокаутировать де ла Хойю.