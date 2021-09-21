Де ла Хойя заявил о намерении предложить $100 млн Мейвезеру за реванш

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Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер Оскар де ла Хойя заявил, что готов возобновить карьеру ради реванша с Флойдом Мейвезером.
Де ла Хойя заявил о намерении предложить $100 млн Мейвезеру за реванш
  • Reuters

«Знаете, кого я вызову на следующий бой? Флойда Мейвезера. Я предложу ему $100 млн», — приводит слова де ла Хойи TMZ Sports.

В 2007 году де ла Хойя проиграл Мейвезеру по очкам раздельным решением судей (112:116, 113:115, 115:113). Всего 48-летний американец провёл 45 боев на профессиональном ринге: победил 39 раз (30 нокаутом) при шести поражениях. У 47-летнего Мейвезера 50 побед в 50 поединках (27 нокаутов).

Ранее Белфорт заявил о намерении нокаутировать де ла Хойю.

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