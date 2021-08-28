Белфорт заявил о намерении нокаутировать де ла Хойю

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлой весовой категории Витор Белфорт поделился ожиданиями от поединка со знаменитым боксёром Оскаром де ла Хойей.
Белфорт заявил о намерении нокаутировать де ла Хойю
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«Прямо сейчас Оскар — единственный соперник, о котором я думаю. После того как я побью его, можно будет говорить о следующем сопернике», — цитирует Белфорта Boxing Scene.

По словам Белфорта, он будет стремиться добиться победы нокаутом.

«Де ла Хойя определённо один из самых сильных соперников в моей карьере, и я не могу смотреть сквозь него», — сказал боец UFC.

Поединок должен состояться 11 сентября по боксёрским правилам на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (США).

48-летний де ла Хойя является бывшим чемпионом мира по боксу в шести весовых категориях.

44-летний Белфорт в единственном боксёрском поединке в своей жизни победил соотечественника Хосемарио Невеса.

Ранее сообщалось, что боец из США Джимми Лоусон за 18 секунд нокаутировал соотечественника Энтони Гаррета на турнире ММА в рамках промоушена Legacy Fighting Alliance.

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