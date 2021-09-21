Загитова, Медведева и Ягудин выступят на гала-шоу «Влюблённые в фигурное катание»

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В Москве состоится гала-шоу «Влюблённые в фигурное катание», в котором примут участие известные российские и мировые фигуристы.
Загитова, Медведева и Ягудин выступят на гала-шоу «Влюблённые в фигурное катание»
  • РИА Новости

На гала-шоу выступят олимпийские чемпионы Алина Загитова, Никита Кацалапов и Алексей Ягудин, чемпионы мира Евгения Медведева и Хавьер Фернандес, а также другие звёздные фигуристы. Во время мероприятия на большом экране будут показаны эксклюзивные интервью с известными представителями мира фигурного катания, а также видеообращения спортсменов к болельщикам. Всех желающих ждёт автограф-сессия.

Гала-шоу «Влюблённые в фигурное катание» состоится 25 сентября в 19:00 на «ЦСКА Арене» при поддержке Департамента спорта города Москвы.

Ранее сообщалось, что Турсынбаева объявила о завершении карьеры и поблагодарила Тутберидзе.

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