Загитова, Медведева и Ягудин выступят на гала-шоу «Влюблённые в фигурное катание»

В Москве состоится гала-шоу «Влюблённые в фигурное катание», в котором примут участие известные российские и мировые фигуристы.

На гала-шоу выступят олимпийские чемпионы Алина Загитова, Никита Кацалапов и Алексей Ягудин, чемпионы мира Евгения Медведева и Хавьер Фернандес, а также другие звёздные фигуристы. Во время мероприятия на большом экране будут показаны эксклюзивные интервью с известными представителями мира фигурного катания, а также видеообращения спортсменов к болельщикам. Всех желающих ждёт автограф-сессия.

Гала-шоу «Влюблённые в фигурное катание» состоится 25 сентября в 19:00 на «ЦСКА Арене» при поддержке Департамента спорта города Москвы.

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