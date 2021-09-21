Турсынбаева объявила о завершении карьеры и поблагодарила Тутберидзе

Серебряный призёр чемпионата мира 2019 года казахстанка Елизабет Турсынбаева объявила о завершении профессиональной карьеры.

Об этом фигуристка сообщила в своём Instagram.

Она отметила, что данное решение приняла из-за проблем со спиной, которые не позволили ей полноценно тренироваться.

Спортсменка поблагодарила всех, включая штаб Этери Тутберидзе, где она тренировалась.

В 2019 году Турсынбаева стала серебряным призёром чемпионата мира в Японии. Она является первой спортсменкой, исполнившей на взрослых турнирах четверной прыжок.

Ранее команда Тутберидзе поздравила Александру Трусову с победой на турнире в США.