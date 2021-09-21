Турсынбаева объявила о завершении карьеры и поблагодарила Тутберидзе
- РИА Новости
Об этом фигуристка сообщила в своём Instagram.
Она отметила, что данное решение приняла из-за проблем со спиной, которые не позволили ей полноценно тренироваться.
Спортсменка поблагодарила всех, включая штаб Этери Тутберидзе, где она тренировалась.
В 2019 году Турсынбаева стала серебряным призёром чемпионата мира в Японии. Она является первой спортсменкой, исполнившей на взрослых турнирах четверной прыжок.
Ранее команда Тутберидзе поздравила Александру Трусову с победой на турнире в США.