Геркус призвал уважать решение Дзюбы отказаться от вызова в сборную России

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Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал решение форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальными командами Словакии и Словении.
Геркус призвал уважать решение Дзюбы отказаться от вызова в сборную России
  • РИА Новости

«Дзюба — выдающийся футболист. Он очень многое сделал для сборной России, и его нельзя упрекнуть в недостатке самоотдачи и преданности. Если Артём считает, что не готов на 100% помочь национальной команде, мы должны уважать его решение», — цитирует Геркуса «Спорт-Экспресс».

Напомним, Дзюба не был вызван в сборную на сентябрьские встречи отбора чемпионата мира — 2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал попадание Дзюбы в расширенный состав национальной команды на игры отбора ЧМ-2022.

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