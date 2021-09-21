Геркус призвал уважать решение Дзюбы отказаться от вызова в сборную России
- РИА Новости
«Дзюба — выдающийся футболист. Он очень многое сделал для сборной России, и его нельзя упрекнуть в недостатке самоотдачи и преданности. Если Артём считает, что не готов на 100% помочь национальной команде, мы должны уважать его решение», — цитирует Геркуса «Спорт-Экспресс».
Напомним, Дзюба не был вызван в сборную на сентябрьские встречи отбора чемпионата мира — 2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал попадание Дзюбы в расширенный состав национальной команды на игры отбора ЧМ-2022.