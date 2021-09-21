Матчи Кубка России начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Перми

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22 и 23 сентября матчи Кубка России сезона-2021/22 начнутся с минуты молчания в память о погибших и пострадавших в университете Перми.
Матчи Кубка России начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Перми
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Российский футбольный союз выражает глубочайшие соболезнования родственникам и близким погибших. Все ближайшие матчи Кубка России начнутся с минуты молчания», — говорится в официальном сообщении Российского футбольного союза (РФС).

20 сентября в Перми произошла трагедия. В Пермском государственном университете один из студентов расстрелял людей.

В результате стрельбы шесть человек погибли и ещё 28 пострадали.

Ранее сообщалось, что 20 сентября матчи РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Перми.

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