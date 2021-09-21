Зиньковский — о попадании в расширенный состав сборной России: небольшой аванс мне

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Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал своё попадание в расширенный список игроков, вызванных в национальную сборную России на октябрьские матчи квалификации чемпионата мира — 2022.
Зиньковский — о попадании в расширенный состав сборной России: небольшой аванс мне
  • РИА Новости

«Сейчас уже я понимаю, что это всё небольшой аванс мне. Надо в ближайших играх доказать свою состоятельность и показать, что я достоин попасть в (число. — RT) 25—26 человек», — цитирует Зиньковского пресс-служба «Крыльев Советов».

Он также отметил, что всё будет зависеть от предстоящего матча с «Зенитом».

25-летний полузащитник впервые попал в расширенный список сборной России.

Ранее Валерий Карпин рассказал, почему вызвал Алексея Миранчука в сборную России.

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