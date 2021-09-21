Зиньковский — о попадании в расширенный состав сборной России: небольшой аванс мне
- РИА Новости
«Сейчас уже я понимаю, что это всё небольшой аванс мне. Надо в ближайших играх доказать свою состоятельность и показать, что я достоин попасть в (число. — RT) 25—26 человек», — цитирует Зиньковского пресс-служба «Крыльев Советов».
Он также отметил, что всё будет зависеть от предстоящего матча с «Зенитом».
25-летний полузащитник впервые попал в расширенный список сборной России.
Ранее Валерий Карпин рассказал, почему вызвал Алексея Миранчука в сборную России.