Зиньковский — о попадании в расширенный состав сборной России: небольшой аванс мне

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал своё попадание в расширенный список игроков, вызванных в национальную сборную России на октябрьские матчи квалификации чемпионата мира — 2022.

«Сейчас уже я понимаю, что это всё небольшой аванс мне. Надо в ближайших играх доказать свою состоятельность и показать, что я достоин попасть в (число. — RT) 25—26 человек», — цитирует Зиньковского пресс-служба «Крыльев Советов».

Он также отметил, что всё будет зависеть от предстоящего матча с «Зенитом».

25-летний полузащитник впервые попал в расширенный список сборной России.

Ранее Валерий Карпин рассказал, почему вызвал Алексея Миранчука в сборную России.