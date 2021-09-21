Заболотный рассказал о тренерских качествах Березуцкого

Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный рассказал о подходе главного тренера армейцев Алексея Березуцкого к футболистам.

«Березуцкий — очень сдержанный тренер. Он подбадривает и передаёт свою уверенность, не крича на эмоциях. Он передаёт свою уверенность в своих словах и поступках», — сказал Заболотный в интервью пресс-службе ЦСКА.

Он также добавил, что Березуцкий был доволен победой в дерби.

Встреча со «Спартаком» проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу ЦСКА. Единственный мяч в игре забил Антон Заболотный.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит нарушение Заболотным ковид-регламента в дерби.