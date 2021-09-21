КДК РФС рассмотрит нарушение Заболотным COVID-регламента в дерби

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит возможное нарушение нападающим московского ЦСКА Антоном Заболотным санитарного регламента Российской премьер-лиги (РПЛ).
КДК РФС рассмотрит нарушение Заболотным COVID-регламента в дерби
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«На заседании КДК в четверг будет рассмотрено как скандирование болельщиками обоих клубов, так и нарушение санитарного регламента как зрителями, так и футболистом ЦСКА Заболотным», — цитирует председателя КДК Артура Григорьянца ТАСС.

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу ЦСКА. Единственный мяч в игре забил Антон Заболотный.

Форвард армейского клуба забежал на трибуну, чтобы отпраздновать взятие ворот с болельщиками.

Ранее капитан ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к Заболотному после удаления в дерби.

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