КДК РФС рассмотрит нарушение Заболотным COVID-регламента в дерби

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит возможное нарушение нападающим московского ЦСКА Антоном Заболотным санитарного регламента Российской премьер-лиги (РПЛ).

«На заседании КДК в четверг будет рассмотрено как скандирование болельщиками обоих клубов, так и нарушение санитарного регламента как зрителями, так и футболистом ЦСКА Заболотным», — цитирует председателя КДК Артура Григорьянца ТАСС.

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу ЦСКА. Единственный мяч в игре забил Антон Заболотный.

Форвард армейского клуба забежал на трибуну, чтобы отпраздновать взятие ворот с болельщиками.

Ранее капитан ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к Заболотному после удаления в дерби.