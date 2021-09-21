КДК РФС рассмотрит нарушение Заболотным COVID-регламента в дерби
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«На заседании КДК в четверг будет рассмотрено как скандирование болельщиками обоих клубов, так и нарушение санитарного регламента как зрителями, так и футболистом ЦСКА Заболотным», — цитирует председателя КДК Артура Григорьянца ТАСС.
Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу ЦСКА. Единственный мяч в игре забил Антон Заболотный.
Форвард армейского клуба забежал на трибуну, чтобы отпраздновать взятие ворот с болельщиками.
Ранее капитан ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к Заболотному после удаления в дерби.