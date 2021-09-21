Фетисов: я не вижу никакой радужной перспективы у «Спартака»

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал поражение «Спартака» от ЦСКА (0:1) в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Фетисов: я не вижу никакой радужной перспективы у «Спартака»
  • РИА Новости

«У «Спартака» ничего не получается? Всякое бывает. Красно-белые разве не хотели выступать успешно в год 100-летия команды? Ну вот так бывает. Кому-то нравится то, что у нас происходит в футболе. Кто-то говорит, что у нас всё впереди. Я не вижу никакой радужной перспективы», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

В матче восьмого тура РПЛ «Спартак» потерпел поражение от ЦСКА со счётом 0:1. Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице, набрав десять очков.

Ранее Анзор Кавазашвили раскритиковал руководство «Спартака».

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