Кавазашвили: на столетие «Спартака» болельщиков убивают — спасибо Федуну
- РИА Новости
«Беспрецедентное скотство. Других слов у меня нет. Команда просто плохо играет в футбол. ЦСКА тоже ничем особенным не отметился, но «Спартак» находится на дне. Витория не знает, что делать с командой», — цитирует Кавазашвили Sport24.
Он отметил, что на поле нет ни одного лидера красно-белых. Кавазашвили призвал не делать крайнего из Кофрие. По его мнению, футболисты «Спартака» не играют футбол, а мучаются на поле.
«Пока на столетие болельщиков «Спартака» убивают — спасибо Федуну за это», — добавил Кавазашвили.
В матче восьмого тура РПЛ «Спартак» потерпел поражение от ЦСКА со счётом 0:1. Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице, набрав десять очков.
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