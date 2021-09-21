Кавазашвили: на столетие «Спартака» болельщиков убивают — спасибо Федуну

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Бывший игрок московского «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал поражение красно-белых от ЦСКА (0:1) в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кавазашвили: на столетие «Спартака» болельщиков убивают — спасибо Федуну
  • РИА Новости

«Беспрецедентное скотство. Других слов у меня нет. Команда просто плохо играет в футбол. ЦСКА тоже ничем особенным не отметился, но «Спартак» находится на дне. Витория не знает, что делать с командой», — цитирует Кавазашвили Sport24.

Он отметил, что на поле нет ни одного лидера красно-белых. Кавазашвили призвал не делать крайнего из Кофрие. По его мнению, футболисты «Спартака» не играют футбол, а мучаются на поле. 

«Пока на столетие болельщиков «Спартака» убивают — спасибо Федуну за это», — добавил Кавазашвили.

В матче восьмого тура РПЛ «Спартак» потерпел поражение от ЦСКА со счётом 0:1. Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице, набрав десять очков.

Ранее Дмитрий Комбаров предположил, почему руководство красно-белых не увольняет главного тренера Руя Виторию.

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