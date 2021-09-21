Комбаров считает, что Виторию увольнять из «Спартака» слишком дорого

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Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Комбаров предположил, почему руководство красно-белых не увольняет главного тренера Руя Виторию.
Комбаров считает, что Виторию увольнять из «Спартака» слишком дорого
  • РИА Новости

«Проигрываем в конце, а он убирает Джикию. Не знаю, что внутри происходит там. Может, его увольнять слишком дорого, поэтому всё так. Витория пришёл, и ему не дали сделать своих покупок: он пришёл в команду, где под него ничего сделано не было. С этой стороны его можно понять», — цитирует Комбарова «РБК-Спорт».

Он также посоветовал руководству команды задуматься о смене главного тренера, потому что клуб нуждается в переменах.

Комбаров признался в своем непонимании того, что проповедует Руй Витория в «Спартаке».

В матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел поражение от ЦСКА со счётом 0:1. Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице, набрав десять очков.

Ранее Василий Уткин заявил, что Алексею Березуцкому повезло в матче со «Спартаком».

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