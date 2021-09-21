Уткин считает, что Березуцкому повезло в матче со «Спартаком»

Спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о победе ЦСКА над «Спартаком» в московском дерби в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Алексей Березуцкий чудом не сгубил игру. Ему как тренеру сильно повезло. Бийол не должен был выйти на второй тайм. Алексею надо было разобраться в перерыве, что он не может играть, получив сотрясение мозга. Березуцкий не разобрался. Вместо того чтобы в раздевалке перестроить игру и объяснить это футболистам в спокойной обстановке, он делал это с бровки. ЦСКА перешёл на четыре защитника и после этого был неубедителен без малого полчаса», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

По мнению журналиста, «Спартак» заслуживает любых слов за то, что не забил в это время.

«А просто надо было решить в раздевалке. Если вы думаете, что на самом деле Березуцкий решил, что «выпустим Бийола и посмотрим», — не требовалось бы так долго объяснять Кристияну Бистровичу, что от него требуется. Что ж, молодому наставнику должно везти. Куда без удачи. Кому повезёт — у того и петух снесёт, да чего там: у того и Антон Заболотный забьёт. Это правда жизни», — написал он.

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч в игре забил Антон Заболотный.

Ранее Уткин похвалил Заболотного после матча между ЦСКА и «Спартаком».