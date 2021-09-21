Дзюба попал в символическую сборную восьмого тура РПЛ

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Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба вошёл в символическую сборную восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дзюба попал в символическую сборную восьмого тура РПЛ
  • РИА Новости

Аналитический портал WhoScored опубликовал символическую сборную восьмого тура РПЛ.

Лучшим футболистом признан полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич (9,5).

На втором месте Артём Дзюба и Клаудиньо из «Зенита» — 9,1. Дзюба оформил дубль в матче с казанским «Рубином» (3:1).

Сборная тура от WhoScored: Антон Коченков, Кирилл Колесниченко, Кайо, Иван Ордец, Александр Сильянов, Дуглас Сантос, Клаудиньо, Горан Чаушич, Реми Кабелла, Артём Дзюба, Евгений Марков.

Ранее Александр Максименко получил самую низкую оценку в дерби от WhoScored.

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