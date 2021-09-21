Максименко получил самую низкую оценку в дерби от WhoScored

Аналитический портал WhoScored выставил оценки игрокам матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Спартак» (1:0).

Самую низкую оценку от WhoScored в дерби получил голкипер красно-белых Александр Максименко (5,7).

Портал высоко оценил игру защитника «Спартака» Виктора Мозеса (7,6) и голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева (7,5).

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-синих.

Единственный мяч на 81-й минуте забил Антон Заболотный после неудачного выноса защитника красно-белых Максимилиано Кофрие.

Ранее Руслан Литвинов заявил, что «Спартаку» не хватило везения в матче с ЦСКА.