Максименко получил самую низкую оценку в дерби от WhoScored
Самую низкую оценку от WhoScored в дерби получил голкипер красно-белых Александр Максименко (5,7).
Портал высоко оценил игру защитника «Спартака» Виктора Мозеса (7,6) и голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева (7,5).
Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-синих.
Единственный мяч на 81-й минуте забил Антон Заболотный после неудачного выноса защитника красно-белых Максимилиано Кофрие.
Ранее Руслан Литвинов заявил, что «Спартаку» не хватило везения в матче с ЦСКА.