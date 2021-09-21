Максименко получил самую низкую оценку в дерби от WhoScored

Короткая ссылка
Аналитический портал WhoScored выставил оценки игрокам матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Спартак» (1:0).

Самую низкую оценку от WhoScored в дерби получил голкипер красно-белых Александр Максименко (5,7).

Портал высоко оценил игру защитника «Спартака» Виктора Мозеса (7,6) и голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева (7,5).

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-синих.

Единственный мяч на 81-й минуте забил Антон Заболотный после неудачного выноса защитника красно-белых Максимилиано Кофрие.

Ранее Руслан Литвинов заявил, что «Спартаку» не хватило везения в матче с ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить