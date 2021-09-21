Кузнецов: российский футбол сейчас очень слабый

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Бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал матч ЦСКА — «Спартак» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кузнецов: российский футбол сейчас очень слабый
  • ©spartak.com

«Уровень российского футбола сейчас очень слабый. Многие говорят, что он растёт, но это неправда. ЦСКА и «Спартак», некогда лидеры нашего чемпионата, показали такую игру. Мы не должны удивляться, почему в еврокубках ничего не можем добиться», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».

Он также отметил, что первый тайм был скучным и без голевых моментов.

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу ЦСКА. Единственный мяч в игре забил Антон Заболотный.

Ранее Антон Заболотный отреагировал на своё удаление в дерби. 

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