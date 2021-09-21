Заболотный отреагировал на своё удаление в дерби

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Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал своё удаление в матче восьмого тура Российской премьер-лиги со «Спартаком».
Заболотный отреагировал на своё удаление в дерби
  • РИА Новости

«Я не считаю, что эта карточка должна была быть, но трактовка есть трактовка. Немного смазал концовку встречи, но самое главное, что команда победила», — цитирует Заболотного пресс-служба ЦСКА.

Он также отметил, что не сдержал эмоций. При этом Заболотный остался доволен дерби, потому что «на поле была заруба».

ЦСКА на своём стадионе «ВЭБ Арена» обыграл «Спартак» со счётом 1:0. Единственный мяч забил Антон Заболотный.

В компенсированное время автор гола был удалён с поля, получив красную карточку.

Ранее Игорь Акинфеев обратился к Заболотному после удаления в дерби.
 

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