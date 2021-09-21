Баринов: ЦСКА и «Спартаку» надо забыть про чемпионство
- РИА Новости
«В «Спартаке» нет руководства. В верхах что-то не то, где-то они сбились. Им надо менять подход. Но красно-белые вчера старались, у них были моменты», — цитирует Баринова «Спорт-Экспресс».
По мнению артиста, ЦСКА повезло во встрече со «Спартаком».
«Красно-синие не лучше соперника играли. И Акинфеев, конечно, молодец. Вот эти два фактора сыграли свою роль. ЦСКА и «Спартаку» надо забыть про чемпионство. По тому, как сейчас играет «Зенит», это претендент на победу номер один», — сказал он.
Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу ЦСКА. Единственный мяч в игре забил Антон Заболотный.
Ранее Заболотный отреагировал на своё удаление в матче ЦСКА — «Спартак».