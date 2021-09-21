Баринов: ЦСКА и «Спартаку» надо забыть про чемпионство

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился мнением о матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Спартаком».

«В «Спартаке» нет руководства. В верхах что-то не то, где-то они сбились. Им надо менять подход. Но красно-белые вчера старались, у них были моменты», — цитирует Баринова «Спорт-Экспресс».

По мнению артиста, ЦСКА повезло во встрече со «Спартаком».

«Красно-синие не лучше соперника играли. И Акинфеев, конечно, молодец. Вот эти два фактора сыграли свою роль. ЦСКА и «Спартаку» надо забыть про чемпионство. По тому, как сейчас играет «Зенит», это претендент на победу номер один», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу ЦСКА. Единственный мяч в игре забил Антон Заболотный.

Ранее Заболотный отреагировал на своё удаление в матче ЦСКА — «Спартак».