Гончаренко приглашён на заседание КДК РФС

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Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко, удалённый в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом», приглашён на заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС).
Гончаренко приглашён на заседание КДК РФС
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«Гончаренко приглашен на заседание комитета, от судей запросили дополнительные рапорты. Само заседание состоится 23 сентября по видеосвязи», — приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца РИА Новости.

Встреча проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Краснодара». На 65-й минуте игры Гончаренко получил красную карточку.

Согласно записи в протоколе матча на сайте РПЛ, тренер был удалён за «преднамеренное покидание технической зоны для демонстрации возмущения и несогласия в отношении судейской бригады и использование оскорбительных, обидных и нецензурных выражений».

Ранее сообщалось, что Гончаренко может пропустить два ближайших матча РПЛ.

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