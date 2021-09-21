Гончаренко приглашён на заседание КДК РФС
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«Гончаренко приглашен на заседание комитета, от судей запросили дополнительные рапорты. Само заседание состоится 23 сентября по видеосвязи», — приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца РИА Новости.
Встреча проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Краснодара». На 65-й минуте игры Гончаренко получил красную карточку.
Согласно записи в протоколе матча на сайте РПЛ, тренер был удалён за «преднамеренное покидание технической зоны для демонстрации возмущения и несогласия в отношении судейской бригады и использование оскорбительных, обидных и нецензурных выражений».
Ранее сообщалось, что Гончаренко может пропустить два ближайших матча РПЛ.