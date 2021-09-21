Генич: «Спартак» для Федуна не бизнес, а развлечение

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Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал возможную продажу московского «Спартака».
Генич: «Спартак» для Федуна не бизнес, а развлечение
  • РИА Новости

«Это вопрос цены и предложения. Понятно, что «Спартак» для Леонида Арнольдовича не бизнес, а развлечение. Живёт он на другие средства», — цитирует Генича «Матч ТВ».

Генич добавил, что из-за негативных новостей в медиа Федун, возможно, захочет отдохнуть. Поэтому президент может выставить на продажу клуб, чтобы выручить деньги.

«Среди богатых людей болельщиков «Спартака» много, но, может быть, такое решение должно приниматься не только в олигархическом клубе джентльменов, а с государственной стороны тоже. Если «Нижнему Новгороду» государством искался инвестор, то и со «Спартаком» не всё будет так просто», — добавил Генич.

В матче восьмого тура РПЛ «Спартак» потерпел поражение от ЦСКА со счётом 0:1. Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице, набрав десять очков.

Ранее Анзор Кавазашвили раскритиковал руководство «Спартака».

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