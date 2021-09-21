Мостовой: вчерашнее дерби ЦСКА — «Спартак» одно из худших на моей памяти

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.

«Вчерашнее дерби ЦСКА — «Спартак» — одно из худших на моей памяти. Матч вызывал больше вопросов, чем ответов. Обе команды ничего особого не показали в этой встрече. В игре присутствовала боязнь всего, состояние игроков можно описать двумя словами: «просто бегали», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

По его мнению, ЦСКА очень повезло во встрече со «Спартаком».

«Забей Понсе в начале второго тайма — и матч сложился бы по-другому. Местами красно-белые выглядели даже лучше красно-синих. У ЦСКА один удар в створ ворот и один гол», — сказал он.

По мнению Мостового, уровень игры показал, что выступления российских клубов в еврокубках — не случайность.

«Кофрие провёл очень достойный матч. Тот факт, что от его ноги мяч отскочил к Заболотному, — стечение обстоятельств. Максименко должен был отбивать этот мяч», — подытожил он.

Матч проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился со счётом 1:0 в пользу ЦСКА. Единственный мяч во встрече забил Антон Заболотный.

Ранее бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением об игре со «Спартаком».