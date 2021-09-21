Масалитин: ЦСКА и «Спартак» представляют собой жалкое зрелище

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Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
Масалитин: ЦСКА и «Спартак» представляют собой жалкое зрелище
  • ©spartak.com

«ЦСКА и «Спартак» представляют собой жалкое зрелище. Я посмотрел матч и не получил никакого удовольствия. Надеемся, что будут сделаны определённые выводы, зимой команды укрепят составы и весной будут играть в другой футбол», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу ЦСКА. Единственный мяч в игре забил Антон Заболотный.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» поделилась мнением о матче ЦСКА — «Спартак».

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