Смородская: матч ЦСКА — «Спартак» — диагноз российскому футболу

Бывший президент московского «Локомотива» поделилась мнением о матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными ЦСКА и «Спартаком».

«Матч ЦСКА — «Спартак» — диагноз российскому футболу. Смотреть такую игру невозможно абсолютно. Ни скорости, ни мысли, ни желания, ни агрессии. По моему мнению, это не дерби, а кошмар и ужас. Деградация полная», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Также она ответила на вопрос, будут ли ЦСКА и «Спартак» претендовать на место в еврокубках в нынешнем сезоне.

«Нет, не будут. Они будут бороться за выживание», — сказала она.

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу ЦСКА. Единственный мяч в игре забил Антон Заболотный.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о матче ЦСКА — «Спартак».