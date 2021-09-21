Селюк: сейчас дерби ЦСКА и «Спартака» — это уровень «Урал» — «Уфа»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о матче восьмого тура Российской премьер-лиги между московскими ЦСКА и «Спартаком».

«Футбол был так себе. Очень много осторожностей, по составам казалось, что будет атакующая игра, но только на 30-й минуте матча был нанесён первый удар по воротам. У «Спартака» было больше моментов, но футболисты ЦСКА забили мяч и победили. Молодцы», — приводит слова Селюка «Матч ТВ».

По мнению агента, уже сейчас можно сказать, что петербургский «Зенит» выиграет чемпионат России.

«Красно-синие всегда боролись за чемпионство, красно-белые также. А сейчас дерби ЦСКА и «Спартака» — это уровень «Урал» — «Уфа», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу ЦСКА. Единственный мяч в игре забил Антон Заболотный.

Ранее спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о победе ЦСКА над «Спартаком».