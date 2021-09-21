Баженов сообщил о желании Глушакова играть за «Спартак» бесплатно
- РИА Новости
«Сейчас мне позвонил Денис Глушаков, которого включили в состав национальной команды. Он сказал, что готов бесплатно играть за «Спартак», — сказал Баженов в эфире «Матч ТВ».
По его мнению, полузащитник «Химок» может помочь «Спартаку».
«Верните Глушакова. Как раз с опорными полузащитниками в «Спартаке» проблемы большие», — подытожил он.
Глушаков играл за московскую команду с 2013 по 2019 год. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги он провёл восемь матчей за «Химки» и забил шесть мячей.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о вызове Глушакова в национальную команду.