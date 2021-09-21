Источник: с лета 2022 года в контракте де Лигта в силу вступит новая сумма отступных
- Reuters
По сообщению журналиста Фабрицио Романо в Twitter, с лета 2022 года в силу вступает опция с суммой отступных, которая составит €150 млн.
Соглашение между клубом и игроком действует до 2024 года.
22-летний футболист выступает за «Ювентус» с 2019 года. В нынешнем сезоне итальянской Серии А де Лигт принял участие в трёх матчах, но не отметился голевыми действиями.
Ранее «Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» в матче Серии А.