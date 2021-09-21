Источник: с лета 2022 года в контракте де Лигта в силу вступит новая сумма отступных

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Со следующего лета у защитника туринского «Ювентуса» Маттейса де Лигта будет новая сумма отступных в контракте.
Источник: с лета 2022 года в контракте де Лигта в силу вступит новая сумма отступных
  • Reuters

По сообщению журналиста Фабрицио Романо в Twitter, с лета 2022 года в силу вступает опция с суммой отступных, которая составит €150 млн.

Соглашение между клубом и игроком действует до 2024 года.

22-летний футболист выступает за «Ювентус» с 2019 года. В нынешнем сезоне итальянской Серии А де Лигт принял участие в трёх матчах, но не отметился голевыми действиями.

Ранее «Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» в матче Серии А.

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