Источник: с лета 2022 года в контракте де Лигта в силу вступит новая сумма отступных

Со следующего лета у защитника туринского «Ювентуса» Маттейса де Лигта будет новая сумма отступных в контракте.

По сообщению журналиста Фабрицио Романо в Twitter, с лета 2022 года в силу вступает опция с суммой отступных, которая составит €150 млн.

Соглашение между клубом и игроком действует до 2024 года.

22-летний футболист выступает за «Ювентус» с 2019 года. В нынешнем сезоне итальянской Серии А де Лигт принял участие в трёх матчах, но не отметился голевыми действиями.

Ранее «Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» в матче Серии А.