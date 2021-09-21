Черчесов признался, что не смотрел матчи сборной России при Карпине

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что не смотрел сентябрьские матчи национальной команды в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.
Черчесов признался, что не смотрел матчи сборной России при Карпине
  • РИА Новости

«Смотрите, это тот случай, когда мы были в горах, и я не смог посмотреть игры, потому что день рождения у меня и у супруги», — сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Он отметил, что в горах не было связи, чтобы увидеть трансляции.

«Врать не буду, посмотрел потом игру с хорватами в записи», — добавил Черчесов.

Он также рассказал, что видел матчи с Кипром и Мальтой только в обзоре. Черчесов уверил, что будь он не в горах, обязательно посмотрел бы встречи сборной России.

Под руководством Валерия Карпина сборная сыграла вничью с Хорватией и обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0).

Ранее Черчесов рассказал о специалистах, с которыми имеет общие взгляды на футбол.

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