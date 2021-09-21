Черчесов: мы одинаково смотрим на футбол со Шварцем и Николичем

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о специалистах, с которыми имеет общие взгляды на игру.

«Я в хороших отношениях с Сандро Шварцем. Мы всегда переписываемся с ним. Мы одинаково смотрим на футбол также и с Марко Николичем», — сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Он отметил, что в «Локомотиве» и «Динамо» много кандидатов в сборную России.

«Сегодняшнее «Динамо» находится на правильном пути, у них появились молодые игроки», — отметил Черчесов.

С 2016 по 2021 год Черчесов возглавлял сборную России по футболу. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также провально выступила на чемпионате Европы — 2020, не сумев выйти из группы.

Ранее Черчесов высказался о причинах провала сборной России на Евро-2020.

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