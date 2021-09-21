Немков: нет смысла разговаривать о переходе в UFC

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков рассказал о возможности присоединиться к Абсолютному бойцовскому чемпионату (UFC).

«Нам некогда это обсуждать. У нас Валентин Молдавский в шаге от боя за титул. У меня Гран-при полутяжеловесов, Анатолию Токову надо выигрывать титул. В принципе, даже смысла нет разговаривать о переходе в UFC», — сказал Немков в Instagram Игоря Лазорина.

Бой Немкова с Джулиусом Энгликасом на турнире Bellator 268 пройдёт 16 октября в Финиксе в рамках полуфинала Гран-при организации. Россиянин является действующим чемпионом Bellator в полутяжёлом весе.

Ранее Немков признался, что расстроен заменой соперника на турнире Bellator 268.