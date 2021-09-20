Немков признался, что расстроен заменой соперника на турнире Bellator 268

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Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков прокомментировал смену соперника на турнире Bellator 268.
Немков признался, что расстроен заменой соперника на турнире Bellator 268
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Ранее с боя против россиянина по причине болезни снялся экс-боец UFC Энтони Джонсон. Новым соперником Немкова станет литовец Джулиус Энгликас.

«Мне пришло SMS-сообщение, что соперник снимается с боя. А что с ним произошло, мы даже не уточняли, особо не интересно. Разницы, с кем драться, нет. Но с Джонсоном был бы более громкий и крутой поединок, а литовца особо никто не знает. Посмотрели бои Энгликаса, он не проходной боец, достаточно сильный. Я его видел на турнире в апреле на взвешивании, но бои не смотрел и не общался. Чем он для меня опасен? Борется не плохо, в стойке боксирует нормально», — заявил Немков в прямом эфире в Instagram.

Бой Немкова с Энгликасом на турнире Bellator 268 пройдёт 16 октября в Финиксе в рамках полуфинала Гран-при организации. Россиянин является действующим чемпионом Bellator в полутяжёлом весе.

Ранее сообщалось, что Немков проведёт бой с литовцем Энгликасом в полуфинале Гран-при Bellator.

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