Семак объяснил, почему Азмун пропустил матч с «Рубином»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, по какой причине форвард команды Сердар Азмун пропустил матч восьмого тура Российской премьер-лиги с казанским «Рубином».

«У Сердара имеется мышечная проблема, воспаление. Мы провели обследование, оно показало, что ничего критичного у него нет. Надеемся, что удастся отделаться небольшим сроком, и что к следующему матчу он будет готов», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита». 

В этом сезоне Азмун провёл девять матчей в составе сине-бело-голубых, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

«Зенит» на выезде обыграл «Рубин» со счётом 3:1 и укрепил лидерство в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков. 

Ранее форвард «Зенита» Артём Дзюба заявил, что над «Рубином» была лёгкой только визуально.

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